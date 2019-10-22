Belediyelere terör baskını

Hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 19 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer için yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan HDP’lilerden Mızraklı ve Nazlıer’in Jandarmada, Yılmaz ile Ayaz’ın Emniyetteki sorguları sürüyor.

A. Selçuk Mızraklı

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Kezban Yılmaz

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Orhan Ayaz

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Rojda Nazlıer

YİNE O PROVOKATÖR

Belediye binalarındaki aramanın ardından, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ortamı provoke etti. Van’da polisin kolunu ısıran, Diyarbakır’da da polise tekme atan HDP’li Aydeniz, Kayapınar Belediyesi önüne gelerek bu kez de polislere hakaret etti. Polis amiri, kendilerine “Çetesiniz” diyen HDP’li Aydeniz’i “Biz çete değiliz, devletiz” diyerek susturdu.