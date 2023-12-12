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Belediyelerimiz karınca gibi çalışıyor

Başakşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı törenle açıldı. AK Partili belediyelerin marka işlere imza attığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bu ülkenin aydınlık yarınlarının hizmetinde olmaya devam ediyoruz" dedi.

04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:36 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Başakşehir Belediyesi'nce ilçenin 13'üncü kültür yaşam parkı olan Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı törenle hizmete açıldı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu katıldı. Törende konuşan Kacır, AK Parti'li belediyelerin belediyecilikte sadece altyapı hizmetleri ile yetinmediğini, sosyal alanlarda da marka işlere imza atmaya devam ettiğini belirtti.

HEDEF TEKNOLOJİDE İDİDALI OLMAK

AK Partili belediyelerin millete hizmet yolunda koşmaya devam ettiğini dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Ağustos böceği ve karıncanın hikayesini hatırlarız. Birileri ağustos böcekleri gibi rehavet içinde günleri geçiredursun, AK Parti'li belediye başkanlarımız karıncalar gibi çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, milletimiz için seferber olmaya devam ediyor.”

Kacır, hedeflerinin Türkiye'yi kuvvetlendirmek, bilimde, teknolojide yüzyıllar sonra yeniden iddia sahibi olabilmek, Cumhuriyet'in ikinci asrına Türkiye Yüzyılı mührünü vuracak, tam bağımsız Türkiye’yi dost düşman herkesin zihnine "mıh gibi çakacak" işler yapmak ve müreffeh bir Türkiye’yi inşa etmek olduğunu belirtti.

Önemli bir merkez

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Belediyenin yapmış olduğu bu merkez, en üst noktaya ulaşmış. Başakşehirliler bir çok imkândan faydalanabilecek" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, merkezin herkese hizmet vereceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, “Bizim açımızdan Başakşehir bir marka. Teknolojide devasa yatırımlar yapılıyor. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri adına Neci Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı önemli bir merkez” diye konuştu.



#Hizmet
#Başakşehir Belediyesi
#Yasin Kartoğlu
#Bilal Erdoğan
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