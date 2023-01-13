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POLİTİKA

Belgeler Murat Ongun’u yalanladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın eski hakimi Hüseyin Zengin’le ilgili bir kez reddi hakim istedikleri sözünü, avukatların verdiği 3 dilekçe yalanladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belgeler Murat Ongun’u yalanladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun

Murat Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın davanın ilk hakimi ile ilgili 3 kez reddi hakim talebinde bulunulduğuna ilişkin sözlerinin doğru olmadığını iddia etti. İmamoğlu'nun davasıyla ilgili verilen avukat dilekçeleri, Ongun'un bu sözlerini çürüttü. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın dosyaya sunduğu 3 dilekçe gerçeği gün yüzüne çıkardı.

İLK DİLEKÇE 29 MART 2022’DE

İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat, reddi hakim talepli ilk dilekçesini 29 Mart 2022’de verdi. Dilekçede, "Adalete olan güvenin zedelenmemesi ve yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına, silahların eşitliği ve adil yargılama ilkesini ihlal eden, tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin’in CMK 24/1 kapsamında reddi talebimizin kabulünün karar verilmesine, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usuli işlemin yapılmaması" ifadelerine yer verildi.

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REDDEDİLİNCE İKİNCİ KEZ İSTENDİ

Bu dilekçeyi değerlendiren ilgili mahkeme, reddi hakim talebinin reddine karar verdi. Bunun üzerine avukat Polat, 19 Nisan 2022 tarihinde reddi hakim talebinin reddedilmesi kararının tekrar görüşülmesi için itiraz dilekçesi verdi. Dosyaya sunulan ikinci dilekçede, "Tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin’in reddi talebimizin kabulüne karar verilmesi" talebinde bulunuldu.

İtiraz dilekçesi üzerine ilgili mahkeme, konunun değerlendirilip karara bağlandığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Hakimin reddinde ısrarcı olan avukat Kemal Polat, üçüncü dilekçesini 21 Nisan 2022’de mahkemeye sunarak, karara bir kez daha itiraz etti. Bu dilekçede Polat, "Reddi hakim talebimizin reddi hakkındaki itirazımızın değerlendirilmesi" talebinde bulundu.

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