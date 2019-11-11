Gündem Ben de kızımı gelin yapmak istiyorum
DİYARBAKIR

Ben de kızımı gelin yapmak istiyorum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Örgüt tarafından 2015 yılında kaçırılan kızı için oturma eylemi yapan Hatice Levent, “Ben de kızımı telli duvaklı gelin yapmak, düğün yapmak istiyorum. Lanet olsun teröre” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatice Levent
Hatice Levent

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 69'uncu günde de sürdürdü. Bitlis'te, 2015 yılında 18 yaşında üniversite öğrencisiyken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Fadime için Kütahya'dan gelip, 22 Eylül'de eyleme katılan Hatice Levent, Sırrı Süreyya Önder'in aynı yıl kızına yaptığı düğünden fotoğrafları göstererek, tepkisini dile getirdi.

Diyarbakır anneleri

'BENİM YAVRUM NEREDE?

Kızına düğün yapmak istediğini belirten Levent, ''Benim yavrum nerede? Yavrumu bana versinler. Ben de kızımı telli duvaklı gelin yapmak, düğün yapmak istiyorum. Bir ana olarak bittim. Lanet olsun teröre. Bizim yavrularımız ne hallerde, bunların çocukları böyle yerlerde. Bizim yavrularımız böyle olmak istemiyorlardı. Ben Fadime'mi istiyorum" dedi.

PERİŞAN OLDUK

Dağa kaçırılan 16 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Celil Begdaş, çocuklarına kavuşmak için eyleme katıldıklarını söyledi. Begdaş, "69 gün değil 169 gün de olsa buradan ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı. Begdaş, şunları dile getirdi: "Buradan herkese sesleniyoruz. Biz diyoruz ki çocuklarımızı getirin. Biz kimseden para, pul istemiyoruz. Kim desteğe geliyorsa gelsin, bizimle otursun, kalkmasın. O zaman bilelim ki herkes yanımızda. Perişan olduk. Bu milletin işi gücü yok mudur? Bizim başka çocuğumuz da var."

HDP'LİLERDEN ÇOCUĞUMU İSTİYORUM

  • 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi ise oğlundan bugüne kadar haber alamadığını belirtti. Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği için PKK'lı teröristlerce köyden kaçırılarak katledildiğini aktaran Çiftçi, "HDP'lilerden çocuğumu istiyorum. Oğlum getirilene kadar buradan ayrılmıyorum. Hem bir çocuğumu zorla götürdüler hem de diğer çocuğumu öldürdüler. Çocuğumu almayana kadar HDP binasının önünden gitmeyeceğim. Ben çocuğumu istiyorum." diye konuştu.

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