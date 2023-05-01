Ben Maliye Bakanı’yken!

7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında katıldığı Habertürk TV canlı yayınında gaflarına bir yenisini ekledi.





KENDİNİ BAKAN YAPTI

Soruları cevaplarken savunma yapan Kılıçdaroğlu, “Ben Maliye Bakanlığı yaparken” ifadesini kullandı. SSK Genel Müdürlüğü dışında kamuda üst düzey görev almayan Kılıçdaroğlu, siyasete girdiği 2002’den bu yana hiç bir seçimi kazanamadığı gibi kabinede de yer almadı. Ancak Kılıçdaroğlu, “Bakın ben Maliye Bakanlığı yaparken mesela bir mühendis, çok saygıyla andığım Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Maliye Bakanı oldu” dedi.

PARTİSİ DÜZELTİ

CHP tarafından basına servis edilen Kılıçdaroğlu’nun konuşma metninin deşifresinde ise hata düzeltildi. Düzeltilen metinde, “Ben Maliye Bakanlığındayken bir mühendis çok saygıyla andığım Ahmet Kurçe ve Alp Temuçin Maliye Bakanı oldu” denildi. Ancak metinde Kılıçdaroğlu’nun sözleri düzeltilirken bu kez Turgut Özal’ın Maliye Bakanı olan Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in adının yanlış yazılması dikkat çekti.

‘PİS İŞLER’İ DE AÇIKLAYAMADI

Kılıçdaroğlu’na, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” paylaşımı da soruldu. CHP lideri, “Son 10 güne ilişkin endişeleriniz mi var” sorusuna “Yok” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, “HDP’den adaylığınızı desteklemek için talepte bulundunuz mu” sorusuna “Hayır” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu’na, HDP’den gelen terörist başı Abdullah Öcalan serbest bırakılacak çağrıları da soruldu. CHP lideri, bu çıkışların HDP’yi bağladığını ifade etti.

TEZKEREYE NET YANIT YOK

Kılıçdaroğlu’na Suriye tezkeresine HDP ile birlikte ‘Hayır’ demesi de soruldu. Kılıçdaroğlu, “Suriye tezkeresine niye ‘Hayır’ oyu verdik? Tezkerede diyor ki, yabancı askerler Türkiye’ye davet edilebilir deniyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti askeri, polisi, jandarmasıyla 30 yıldır terörle mücadele ediyor. Yabancı asker mi davet edildi” açıklamasında bulundu. Ancak 2014’ten bu yana çıkarılan tüm tezkerelere destek veren CHP, bu tezkerelerde aynı ifadenin yer aldığını bilerek ‘evet’ oyu kullandı.

TOKİ hesabı 900 bin şaştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TOKİ’nin yaptığı sosyal konut sayılarına ilişkin de çelişkili ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı ‘kira’ başlıklı videoda TOKİ’nin 1984 -1999 arasındaki ile son 20 yıldaki konut yapma sayısına atıfta bulundu. TOKİ’nin son 20 yılda daha az konut yaptığını ileri süren Kılıçdaroğlu’nun iddiasını ise TOKİ’nin resmi sitesinde yer alan rakamlar yalanladı. TOKİ’nin internet sitesinde yer alan bilgilerde kurumun 2002 yılına kadar 19 yılda 43 bin 145 konutu tamamladığı, bugüne kadar ise yaklaşık 950 bin konutu kredilendirdiği bilgisi yer alıyor. Söz konusu veriler son 20 yıl dikkate alındığında 900 bin konutun aşıldığını gösteriyor.







