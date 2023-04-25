Beni evden çıkaran Türkiye aşkı

Neslihan Önder

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sahada da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Kartal ilçe teşkilatında görevli kanser hastası Faruk Çak ile Filiz Tek, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sahada.

Yeni Şafak’a konuşan 42 yaşındaki Filiz Tek, İYİ Parti ile HDP’nin birleştiği bir atmosferde evde durmanın kendilerine yakışmayacağını söyledi. Tek “Evde yatmak beni mutsuz ediyor. Hastaneye tedaviye gidiyorum, geri kalan zamanda teşkilatımızla güçlü Türkiye için seçim çalışmalarına katılıyorum. Benim bu sağlık sorunlarımın arasında evden çıkmama sebep, Türkiye aşkıdır. Türkiye için, Cumhurbaşkanı’mız için çalışmak beni motive ediyor. Çocuklarımızı vuran Selahattin Demirtaş için, Osman Kavala için özgürlük isteyenlerin karşısında, Cumhurbaşkanı’mızın yanında dimdik duracağız. 14 Mayıs’ta da akşama kadar sandığımı savunacağım. Ülkemiz Erdoğan sayesinde bir noktaya geldi, bizler de onu zafere taşıyacağız” diye konuştu.

ONUN YAPTIKLARININ YANINDA HİÇBİR ŞEY

Saha çalışmalarına katılan Faruk Çak da “Tüm yaşadıklarımıza rağmen Türkiye Yüzyılı için durmak yok yola devam” dedi. Refah Partisi döneminden beri Erdoğan’ı desteklediğini belirten Çak şunları söyledi: “Bizim çalışmalarımız, Cumhurbaşkanı’mızın bizler için yaptıklarının yanında hiçbir şey. Hastalığımdan dolayı istediğim yoğunlukta katkı sağlayamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Seçim günü de sandıklarımızın başında olacağım.”











