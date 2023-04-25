|
Reklam
Reklam
Gündem

Beni evden çıkaran Türkiye aşkı

Yeni Şafak’a konuşan 42 yaşındaki Filiz Tek, İYİ Parti ile HDP’nin birleştiği bir atmosferde evde durmanın kendilerine yakışmayacağını söyledi. Tek “Evde yatmak beni mutsuz ediyor. Hastaneye tedaviye gidiyorum, geri kalan zamanda teşkilatımızla güçlü Türkiye için seçim çalışmalarına katılıyorum. Benim bu sağlık sorunlarımın arasında evden çıkmama sebep, Türkiye aşkıdır." dedi.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Faruk ve Sinem Çak çifti, AK Parti Kartal ilçe teşkilatının seçim çalışmalarına katılıyor.

Faruk ve Sinem Çak çifti, AK Parti Kartal ilçe teşkilatının seçim çalışmalarına katılıyor.

Neslihan Önder

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sahada da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Kartal ilçe teşkilatında görevli kanser hastası Faruk Çak ile Filiz Tek, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sahada.

Yeni Şafak’a konuşan 42 yaşındaki Filiz Tek, İYİ Parti ile HDP’nin birleştiği bir atmosferde evde durmanın kendilerine yakışmayacağını söyledi. Tek “Evde yatmak beni mutsuz ediyor. Hastaneye tedaviye gidiyorum, geri kalan zamanda teşkilatımızla güçlü Türkiye için seçim çalışmalarına katılıyorum. Benim bu sağlık sorunlarımın arasında evden çıkmama sebep, Türkiye aşkıdır. Türkiye için, Cumhurbaşkanı’mız için çalışmak beni motive ediyor. Çocuklarımızı vuran Selahattin Demirtaş için, Osman Kavala için özgürlük isteyenlerin karşısında, Cumhurbaşkanı’mızın yanında dimdik duracağız. 14 Mayıs’ta da akşama kadar sandığımı savunacağım. Ülkemiz Erdoğan sayesinde bir noktaya geldi, bizler de onu zafere taşıyacağız” diye konuştu.

ONUN YAPTIKLARININ YANINDA HİÇBİR ŞEY

Saha çalışmalarına katılan Faruk Çak da “Tüm yaşadıklarımıza rağmen Türkiye Yüzyılı için durmak yok yola devam” dedi. Refah Partisi döneminden beri Erdoğan’ı desteklediğini belirten Çak şunları söyledi: “Bizim çalışmalarımız, Cumhurbaşkanı’mızın bizler için yaptıklarının yanında hiçbir şey. Hastalığımdan dolayı istediğim yoğunlukta katkı sağlayamasam da elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Seçim günü de sandıklarımızın başında olacağım.”


AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu: İşte 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri YSK’ya teslim edildi. AK Parti'nin aday listesi kesinleşti. Buna göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Peki AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 milletvekili aday listesi.

2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

2023 seçimi için YSK'nın takvimi işliyor. Siyasi partileri milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Cumhurbaşkan seçimi en son anket sonuçları da vatandaşların gündeminde. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.



#Seçim
#AK Parti
#Kartal
#Faruk Çak
#İYİ Parti
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.