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Benzinin ardından motorinde de indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına art arda yapılan zamların ardından, gece saatlerinde benzine 1 lira 45 kuruşluk bir indirim yapıldı. Bu indirim pompaya yansırken, motorin için de benzer bir indirimin yapılması bekleniyor.

10:40 - 23/08/2024 Cuma
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.


Geçtiğimiz günlerde gelen zamların ardından, brent petroldeki düşüşün sürmesi piyasaya da olumlu yansıdı.


Benzin fiyatlarına dün 1 lira 45 kuruşluk indirim yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısı satışlara yansıtıldı.


Motorinde indirim beklentisi


Motorin grubunda ise bu gece yarısından geçerli olmak üzere 91 kuruşluk bir indirim bekleniyor.


Otogaz grubunda ise 42 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.


Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.94 liradan satılıyor.


Benzinin litresi ise ortalama 43.24 liradan satılıyor.


Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#motorin
#akaryakıt
#benzin
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