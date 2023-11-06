Bergama Belediye Başkanı Koştu BM Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katıldı

Eşsiz coğrafi güzellikleriyle Bergama’mız tarihteki önemi ve turistik alanları ile İzmir’in ve Türkiye’nin en doğal şehirlerinden biri olmuştur. Asklepion ve Akropol başta olmak üzere açık hava müzesi Bergama’mızda doğal güzelliklerimiz de ön plana çıkıyor. Türkiye’nin en etkileyici ormanlarından biri olan Kozak bölgemizdeki çam fıstığı ağaçları, bol oksijeni, doğal kaynak suları ile göze çarpıyor. Bergama sınırları içerisinde, 105 bin 500 dekar alanla Türkiye’nin çam fıstığı üretiminin yüzde 70’ini tek başına karşılayan Kozak bölgemiz dışında 78 bin 382 dönümde zeytincilik faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Doğal üretim yollarıyla görüntüsü ve tadı ile eşsiz bir yapıya sahip Bergama Zeytinyağı çok düşük asit derecesi ile sofraların tercih sebebi oluyor, elyaf uzunluğu bakımından Dünya’nın en kaliteli 3 pamuğundan biri bölgemizde üretiyoruz. Dünyaca ünlü Kleopatra Güzellik Ilıcası bölgemizde hizmet veriyor. Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası Restorasyonu ile geçmişimizi günümüzle buluşturuyoruz. Doğayla zarar vermeden sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak Güneş Enerji Santrali kurduk. Bergama Belediyesi olarak, dünya mirası kadim şehrimizi yarınlara taşıyacak olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, yaptığımız birçok proje ile sahip olduğumuz değerlerimizin ortaya çıkarılmasını sağlıyoruz” dedi