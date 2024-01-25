Bergama’da kadınlara yönelik ayrıcalık: Projeler ardı ardına hizmete giriyor

Bergama Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık oluşturmak amacıyla 5 yıldır çeşitli projeleri hayata geçiriyor.





Bergama Belediyesi’nden kadınlara yönelik kurslar düzenleniyor

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’mizde yılda ortalama 850 kadına hobi ve meslek edinme kursuyla destek veriyor sanat atölyelerinde dikiş, nakış, iğne oyası, kanaviçe, resim, seramik ve pastacılık gibi ücretsiz kurslar düzenliyor. Özellikle kız çocuklarının kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla Bergama Belediyesi Üniversiteye Hazırlık ve KPSS Kursları düzenliyor, kurduğu merkezle Coğrafi işaretli Kız Bergama Halısı Dokuma Kursu ile kadınların hem meslek öğrenmesini hem ekonomik gelir elde etmesini sağlıyor.

Hoş geldin bebeğim projesi

“Hoş Geldin Bebeğim” projesiyle Necla – Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi’nde doğum yapan yeni annelere bebeklerinin ilk anda ihtiyacı olan eşyalardan oluşan hediye paketi takdim ediliyor. Zıbın, şampuan, ıslak mendil, çorap, bebek bezinden oluşan çanta Bergama Devlet Hastanesi’nde doğan her çocuğa hediye olarak veriliyor.

Kadınlarımız en değerli varlıklarımız

Bergama Belediyesi, ihtiyaç duyan herkesin İzmir’e tedavi gördükleri hastanelere taşınması, gıda kolisi ve kıyafet yardımı, aşevinden evlere servis yemek hizmeti, evde bakım hizmetleri, ev eşyası ve inşaat malzemesi desteği, odun ve kömür dağıtımı, kız çocuklarımız okusun diye öğrenim yardımı, hijyen paketi, hasta aracı ve engelli aracı hizmetleriyle kadınların tüm konularda ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Her yıl eğitim – öğretim dönemi başında ilkokula başlayan öğrencilere ücretsiz okuma yazma eğitim seti hediye ederek aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Bergama Kültür Merkezi’nde kadınların kişisel gelişimlerine yönelik söyleşi, seminer, panel, el emeği sergiler, kitap günleri gibi çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenliyor.





Rahmi Yeşilsoy Engelliler Merkezi’nde çocukların el becerilerini geliştirirlerken annelerin kursa katılımını sağlayarak sosyalleşmesini, sosyal ve psikolojik destek almalarını sağlıyor. 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleriyle farkındalık oluşturmaya çalışıyor, Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi kadınlara yardım sağlıyor. 65 yaş üstü bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetleri sunuluyor. Bergama Belediyesi’nin spor tesislerinde kadınlara yönelik pilates, fitness, yüzme ve tenis kursları düzenleniyor. Voleybol başta olmak üzere çeşitli spor dallarında takımları bulunan Bergama Belediyesi; “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesiyle çocuklar, kadınlar ve engeliler için yüzme kursu etkinlikleri düzenliyor. Vizyon projelerden Millet Bahçesi’yle Bergama’da yaşayan kadınlar çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuluyor. Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Bergama Organize Sanayi Bölgesi, Yaş Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi ile kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor.





Hakan Koştu: kadınlarımız için projeler ürettik, üretmeye devam edeceğiz