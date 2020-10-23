Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki ırkçı polis operasyonuna kınama

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı.

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik: Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz

GÜNDEM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berlin’deki camiye yapılan polis baskınına tepki: Bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum

"İnanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2020