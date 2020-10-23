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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Berlindeki ırkçı polis operasyonuna kınama
ANKARA

Berlin'de camiye operasyon: Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin'deki ırkçı polis operasyonuna kınama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da camiye düzenlenen baskına, "Berlin’de ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı.

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"İnanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

  • "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Mevlana Camii cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde ve ne şekilde olursa olsun; ırkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."

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