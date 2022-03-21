'Beş barajımız taşıyor': İSKİ Genel Müdürü uyardı, 'Dere yataklarında bulunmayın'

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 86 seviyesine çıkarken Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajları taştı. Verilere göre; Alibeyköy yüzde 80, Büyükçekmece yüzde 86, Ömerli yüzde 90, Pabuçdere yüzde 95 ve Terkos Barajı ise yüzde 82 oranında doldu. Terkos Barajı'nın taşmasına ise 90 santim kaldı. Barajların taşması durumunda ise risk altında olan dereler de açıklandı.

Ömerli Barajı taştığında Riva Deresi, Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi, Alibeyköy Barajı taştığında Alibeyköy Deresi, Elmalı Barajı ise Göksu Deresi üzerinde risk oluşturuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu Terkos Barajı'ndan anlattı. Mermutlu, vatandaşları uyararak, dere yataklarında bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

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DHA

"TERKOS BARAJI 90 SANTİM DAHA DOLARSA TAŞACAK, SU KARADENİZ'E GİDECEK"

Barajlardaki doluluk oranı nedeniyle "Bu yıl bir su sıkıntımız yok " diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti.

Mermutlu, "Şu an Terkos Barajı su alma yapısı üzerindeyiz. Doluluk oranımız yüksek. 90 santim kadar boş hacmimiz kaldı, 90 santim daha dolarsa burası taşmaya geçecek. Taştığı zaman herhangi bir taşkın riski yok. Çünkü burası Karadeniz'e açılıyor. Terkos Barajı Ömerli Barajı'ndan sonra ikinci büyük su kaynağımız ama Avrupa yakasının en büyük kaynağı. Buraya suyu kendi havzasının dışında bir de Istrancalar'daki 5 barajdan su takviye ediyoruz. Burayı bir geçiş olarak kullanıyoruz. Buradan da Terkos-İkitelli ve Terkos-Kağıthane hattıyla arıtma tesislerimize su iletiyoruz. Orada arıtıldıktan sonra da suyu şehre veriyoruz" şeklinde konuştu.

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DHA

"BARAJLARIMIZIN TAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ, DERE YATAKLARINDA BULUNMAYIN"

Kar yağışı nedeniyle gelecek hafta barajların büyük kısmının taşacağını belirten Mermutlu, "Çok şükür bu yıl için herhangi bir su sıkıntımız yok. Bu önemli bir doluluk oranı. Önümüzdeki günlerde barajların büyük bir kısmının taşacağını ve yüzde 100 doluluğa ulaşacağını düşünüyoruz. Bu hafta sonu kar yağışı var, önümüzdeki hafta yağmur gözüküyor, bunların gerçekleşmesi durumunda barajlarımızın büyük kısmının taşacağını düşünüyoruz. Bazı barajlarımızda risk var. Taşkın alanlarındaki dere yataklarında şu an su yok, ama barajlar taşmaya geçtiği zaman bu derelerde su olacak. Yöre halkını uyarıyoruz. Lütfen derelerde ve dere yataklarında bulunmasınlar çünkü ani bir taşkında bizim bunu tutma mekanizmamız yok" dedi.

DHA

"ELMALI, KAZANDERE, ISTRANCALAR'DAKİ BEŞ BARAJIMIZ TAŞIYOR"

Mermutlu, barajların son doluluk oranlarına ilişkin verileri de açıklayarak, "Elmalı Barajı, Kazandere Barajı, Istrancalar'daki beş barajımız taşıyor. Papuçdere Barajı yüzde 95 oranında doluluğa ulaştı, burası da taşacak. Ömerli Barajı'nda yüzde 90 doluluk oranına ulaştık. Şu an bulunduğumuz Terkos Barajı'nda da yüzde 82 oranında bir doluluğa sahibiz. Büyükçekmece Barajı yüzde 86 oranında dolu. Alibeyköy Barajı ise yüzde 80 doluluğa sahibiz" diye konuştu.

DHA

"SU REZERV HACMİMİZ DOLDUĞU İÇİN BİR YERE AKITMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Barajların taşması durumunda risk altında olan dereleri açıklayan Mermutlu, "Ömerli Barajı'nın taşması halinde Riva Deresi üzerinde risk oluşabiliyor. Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi üzerinde, Alibeyköy Barajı taşarsa Alibeyköy Deresi üzerinde Elmalı Barajı'nın ise Göksu Deresi üzerinde risk var. Taşma dediğimiz, dere yatağında su yokken baraj dolduktan sonra bir anda dere içerisinde bir su yükü oluşması. Bu suyu rezerv hacmimiz dolduğu için bir yere aktarmamız söz konusu değil. Sadece dere yatağında birikintiler varsa temizleyip suyun yolunu açıyoruz. Bu uyarıları 3-5 yılda bir yapıyoruz. Bölgedeki muhtarları, jandarmayı, belediyeleri yazıyla ve sözlü olarak uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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DHA

DHA

FOTOĞRAF 8 İstanbul’da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 84.29 seviyesine yükselen İstanbul barajları, bu oran ile 2021 yılının Nisan ayındaki yüzde 80.82 doluluk oranını geride bırakarak son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan 9’unda doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 57.75 ile 9 barajın gerisinde kaldı. Anadolu yakasında bulunan 2 barajın doluluk oranı ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı. İstanbul’da su sağlayan Istrancalar ile Kazandere barajı yüzde 100 oranına ulaştı. İstanbul’a yağan karların erimesiyle barajların önümüzdeki günlerde doluluk oranının daha da artması bekleniyor. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı’nda ise kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımında masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı dron ile havadan görüntülendi. Aybar barajları doldurdu: Son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı İstanbul'da etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. İstanbul barajları yüzde 84.29 oran ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Doluluk oranı yüzde 95 seviyelerine ulaşan Elmalı Barajı'nda ise kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımıyla birlikte masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı Barajı havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 Bulgaristan'daki karın erimesi ve bölgenin zamanında mevsim yağışlarını alması ile Trakya'daki barajlar doldu, nehirlerin de debileri yükseldi. 6 ay önce kuruma noktasına gelen, İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 90,89 oldu. DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, tarım arazilerini sulayan ve ocak ölçümlerinde debisi 14 metreküpsaniye olan Tunca Nehri'nde su debisi, 32 metreküpsaniye oldu. Meriç Nehri'nde ise aynı tarihlerde su debisi, 364 metreküpsaniyeden 437 metreküpsaniyeye çıktı. 'YER ALTI SULARI DA ARTACAK'<br><br>DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya'nın içme suyunu sağlayan barajlardaki doluluk oranını da arttı. Edirne'nin içme su kaynağı Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 96, Kayalıköy Barajı'nda ise yüzde 76'ya ulaştı. Kırklareli'nin içme suyunu sağlayan Armağan Barajı'nda da doluluk oranı, yüzde 65 oldu. Tekirdağ'ın Çokal Barajı'ndaki doluluk, yüzde 76 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, bölgede baraj ve nehirlerle birlikte yer altı sularında da artış beklediklerini belirtti. 'KUYULARDA SU YÜKSELİYOR'<br><br>Bölgenin güzel yağış aldığını ve kuyularda su seviyesinin yükseldiğini belirten Özkan Umut, \"Burada su seviyesi yükseldiği zaman Karaağaç'taki kuyularda da su yükseliyor. Bu durum, çiftçiye yansıyacaktır. Suyu tutacak barajların artması lazım ama seviyesinin artması tabi ki sevindirici. Bölge güzel de yağış aldı ama asıl daha fazla kar yağması lazım, o toprak için daha doyurucu olacaktır\" dedi. 'SU ARTTIKÇA VERİM DE ARTIYOR' <br><br>Edirne'de yaşanan kuraklık sonrası yağışların çok iyi olduğunu söyleyen Samet Demircan da \"Edirne'de önceden kuraklık yaşanıyordu. Çok şükür, yağan yağışlarla birlikte su seviyeleri arttı. Bu durum çiftçilerimiz için iyi oldu, mahsulde de umarım daha iyi verim alırlar. Su seviyesindeki artış gözle zaten görülebiliyor. Tarım için nehirlerdeki su seviyesi çok önemli. Su arttıkça verim de artıyor. Edirne, tarım şehri olduğu için mahsulde de verim göreceğiz\" diye konuştu. 'ÇİFTÇİMİZ İÇİN İYİ OLACAK'<br><br>Hasan Küçük ise nehirlerdeki su seviyesinin gözle görülür derecede arttığını dile getirerek, \"Bu durum sevindirici. Nehirlerde su seviyesi oldukça azalmıştı. Yağan yağmurların ardından şimdi de kar bekleniyor. Su seviyesinin arttığını görebiliyoruz. Çiftçimiz için iyi olacak. Bu durum verime de yansıyacak, diye düşünüyorum\" dedi. Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'dan iyi haber: Barajlar doldu, nehirlerin debileri yükseldi Trakya'da son yağışlar ve Bulgaristan'daki karların erimesiyle baraj ve nehirlerin doluluk oranı arttı. İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı ve 6 ay önce kuruma noktasına gelen Kazandere ve Istrancalar barajlarında doluluk oranı, yüzde 100'e ulaştı. Tunca Nehri'nde su debisi 32 metreküp/saniye olurken, Meriç'te de 437 metreküp/saniyeye çıktı.

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