Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında tutuklama talebi

Suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, sekiz şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
İstanbul'da, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Adliyeye sevk edildiler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, 39 şüphelinin Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde işlemleri sürüyor.
Akpolat ve 31 kişi hakkında tutuklama talebi
Savcılık, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.
Şüphelilerin hakimlik işlemlerine birazdan başlanması bekleniyor.