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Son dakika haberleri: Tahir Doğaç Beşiktaş Belediye Başkanı seçildi! Tahir Doğaç kimdir?

Beşiktaş Belediye Başkanı belli oldu

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.

Haber MerkeziDiğer
Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu.
Tahir Doğaç, Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belirlenen isim oldu.

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Belediye Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçimi kazandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, yolsuzluk ve FETÖ üyeliğinden görevinden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı, Hazinedar ile Belediye Meclisi üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil’in, Anayasa’nın 127’nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Açıklamada Hazinedar’ın; mal varlığına yönelik yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY üyeliği, belediye hizmetlerinde iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi ile görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden dolayı görevden alındığı belirtilmişti.

Tahir Doğaç kimdir?

Tahir Doğaç, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeden önce Beşiktaş Belediyesi 1. Başkan Vekili görevini üstlenmekteydi.

Ekonomist olan Tahir Doğaç, aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan BELTAŞ İşletmecilik'in yönetim kurulu üyesidir.

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