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İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaş Belediyesinde rüşvet operasyonu: Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
Beşiktaş Belediyesi

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.


Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale’deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.


16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.


Murat Hazinedar
Murat Hazinedar

FİRARİ ESKİ BAŞKAN ARANIYOR

Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

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CHP'li Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'nda 3 ağacı kesti: 'Boğaz manzarası' iddiası
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Beşiktaş Ayazma Parkında geçen perşembe 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesildi.
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Parkın çevresinde yaşayan semt sakinleri kesilen ağaçların sağlıklı olduğunu, kesilme sebebinin etraftaki dairelerde yaşayan kişilerin boğaz manzarasını görebilmesi için olduğunu iddia etti.
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Mahalle sakini Kıral Donklu, Birileri parklar müdürlüğüne bir şekilde şikâyet edip bunu meşru yoldan halledip sanki ağaçları ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Sonuçta hepsini bir anda kesselerdi belki çok fazla tepki çekebilirdi. Ben kurduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Eğer iki ağaç kuruduysa öteki ağaçlar da kururdu. dedi.
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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ: AĞAÇLARIN KURUDUKLARI TESPİT EDİLMİŞTİRBeşiktaş Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ayazma Parkında olumsuzluk tespit edilen üç ağaç, bakım çalışmalarının yapılmasının ardından iki büyüme dönemi boyunca gözlemlenmiştir. Yapılan tetkikler sonucunda ağaçların büyüme dönemlerini sonlandırdığı anlaşılmış; yaşamsal faaliyetlerinin son bulması neticesinde ise kurudukları tespit edilmiştir. Kamu sağlığı ve güvenliğine tehdit oluşturan kuru ağaçlar, 29.08.2022 tarihinde alandan uzaklaştırılmıştır. Alandan uzaklaştırılan ağaçların yerine park dokusuna ve florasına uygun yeni ağaçların dikiminin ise ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. denildi.
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CHP'li Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı'nda 3 ağacı kesti: 'Boğaz manzarası' iddiası
Ayazma Parkı'ndaki 3 ağaç Beşiktaş Belediyesi ekiplerince kesildi. Mahalle sakinleri ağaçların sağlıklı olduklarını, parkın karşısında oturanların boğazı rahat görebilmesi için kesildiğini iddia ederken, Beşiktaş Belediyesi ise ağaçlarını kurudukları için kesildiğini açıkladı.


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