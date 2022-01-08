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İSTANBUL

Beşiktaş’ta inanılmaz kaza: İş makinesinin kolu otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş’ta bir iş makinesinin kolu arıza nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Otomobilin tavanından motor kısmına kadar zarar gördü. Otomobilde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş’ta inanılmaz kaza: İş makinesinin kolu otomobilin üzerine düştü
Olayda otomobilin tavan ve motor kısmında hasar meydana geldi.

Beşiktaş’ta bir iş makinesinin kolu arıza nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Etiler Mahallesi İncesu Sokak'ta yaşandı. İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, 26 DT 185 plakalı otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinasının kepçesi Gökgöz kardeşlerin otomobilinin üzerine düştü. Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.

Gökgöz kardeşler yaşadıkları şoku anlattı.
Gökgöz kardeşler yaşadıkları şoku anlattı.

YAŞADIKLARI ŞOKU ANLATTILAR

İpek Gökgöz'e ait otomobil tavanından motor kısmına kadar zarar gördü.

Gökgöz kardeşler olayla ilgili, "Açıkçası biz farkında değildik. Evimizde oturuyorduk. Aracımız burada park halinde duruyordu. Arkadaşımız dışarı çıktığında olayı fark etti. Arkada gördüğünüz iş makinası sanırım kayarak bizim aracımızın üzerine çıkmış. Daha çok hidrolik sistem arızası nedeniyle iş makinasının kolu bizim aracımızın üzerine düşüp aracımızı presliyor. Yaşadığım şoku asla karşılamıyor. Gecenin saat ikisinde bunu asla beklemiyordum. En fazla araba kaymıştır, arkadaki arabaya çarpmıştır diye düşünüyorduk. Kepçenin üzerimize kaymış olabileceği gerçekten hiç aklımıza gelmemişti" şeklinde konuştular.

AA

Otomobilde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İŞ MAKİNASININ SAHİPLERİ ZARARI ÜSTLENDİ

İş makinasının kepçe kısmının teknik bir arıza nedeniyle otomobilin üzerine düştüğü öğrenilirken, otomobilde hasar meydana geldi. İş makinası sahipleri otomobile ait tüm zararı karşılayacaklarını belirtirken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.

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