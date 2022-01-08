Beşiktaş’ta inanılmaz kaza: İş makinesinin kolu otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş’ta bir iş makinesinin kolu arıza nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Etiler Mahallesi İncesu Sokak'ta yaşandı. İpek ve Simge Gökgöz kardeşler, 26 DT 185 plakalı otomobili sokağa park ederek arkadaşlarıyla eve çıktı. Bir süre sonra sokakta park halinde bulunan iş makinasının kepçesi Gökgöz kardeşlerin otomobilinin üzerine düştü. Evden ayrılan arkadaşlarının haber vermesi üzerine dışarı çıkan iki kardeş, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu.

Gökgöz kardeşler yaşadıkları şoku anlattı.

YAŞADIKLARI ŞOKU ANLATTILAR

İpek Gökgöz'e ait otomobil tavanından motor kısmına kadar zarar gördü.

Gökgöz kardeşler olayla ilgili,

şeklinde konuştular.

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AA

Otomobilde ağır hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

İŞ MAKİNASININ SAHİPLERİ ZARARI ÜSTLENDİ

İş makinasının kepçe kısmının teknik bir arıza nedeniyle otomobilin üzerine düştüğü öğrenilirken, otomobilde hasar meydana geldi. İş makinası sahipleri otomobile ait tüm zararı karşılayacaklarını belirtirken, polis olayla ilgili tutanak tuttu.