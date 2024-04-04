Beştepe'deki MGK toplantısı sona erdi

Ve Kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalarda gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek. 10. kez yenilenecek belgede,

ilk kez 'yapay zeka' kavramı yer alacak.