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Beşyol’da ilk etap yıkımlarla başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, inşaat aşaması süren İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni etap etap büyütüyor. Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın ilk etabında yıkımlar başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşyol’da ilk etap yıkımlarla başladı ​
Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan ancak somut adım atılamayan İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımlara devam eden Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan ancak somut adım atılamayan İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm Projesi’nde inşaatlar yükselmeye başladı. İstanbul Caddesi’ni gerçek vitrin haline getirecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen 11 bin 269 metrekare alanda gerçekleştirilen projede inşaatlar devam ederken, Beşyol Kavşağı ile çevresini kapsayan 240 bin metrekarelik alanın dönüşümü için de düğmeye basıldı.

YIKIMLAR BAŞLADI

  • İnşaatların devam ettiği projeden elde edilecek 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. etap dönüşüm alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullanan Büyükşehir Belediyesi, 1. etabın ilk kısmını oluşturan 137 parselden 58’i ile anlaşma sağladı. Böylelikle 23 bin 500 metrekarelik 1. etap 1. kısımdaki 6500 metrekare alanda uzlaşma sağlanmış oldu. Hak sahipleriyle varılan anlaşma sonucu boşaltılan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler, 3 ve 2 katlı iki bina ile tek katlı bir işyerinin yıkımını tamamladı.

DÖNÜŞÜM TEŞVİK EDİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul ile karayolu bağlantısının sağlandığı tek yol olan İstanbul Caddesi’nde yıllardır konuşulan dönüşümü başlattıklarını ve sürecin hızlanması için gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade etti. Aktaş, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’nın Kent Meydanı’ndan Metro markete kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alanı kapsadığını vurguladı

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