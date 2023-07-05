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'Beykoz'da aslan kaçtı' iddiası 'şaka' çıktı

İstanbul Beykoz’da Beykoz'da ormanlık alana kaçan aslanın yakalandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak iddianın gerçek olmadığı öğrenildi.

11:12 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
Aslanın tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edilmişti.

Aslanın tüf tüf diye tabir edilen ilaçlı ok ile polisler tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edilmişti.

Beykoz’da 4 Temmuz Salı günü 22.45 sıralarında yaşanan olayda, ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğuna dair vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu. Yapılan çalışmalar sonrası ormanlık alandaki aslan bayıltılarak sahibi olduğu belirtilen Cengiz Şıklaroğlu'na teslim edildi. Ancak polis, olayın doğru olmadığını açıkladı.

Şaka olarak ortaya atılan iddianın gerçek sanılarak sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Aslanın sahibi olduğu öne sürülen Cengiz Şıklaroğlu ise yaptığı paylaşımda "Kolluk kuvvetlerimize yalan bir haber ile uğraştırıyorlar. Allah yardımcımız olsun" ifadeleri yer aldı.

#İstanbul
#Beykoz
#Aslan
3 saat önce
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