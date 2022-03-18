​Beykoz’da Giresun esintileri

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen yöre buluşmalarının 10. gecesinde, Giresun’un Alucra İlçesi, Dereçiftlik Köyü ve Kabaktepe Köyü ile Tirebolu’nun Yukarıboğalı Altıparmak Mahallesi ve Yukarıboğalı Köyleri ağırlandı. Geceye, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykozlu Giresunlular Derneği Başkanı Hayrullah Usta, Alucra Vakfı Başkanı Süleyman Baba, meclis üyeleri, köy dernek başkanları ve Giresunlu vatandaşlar katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın gecede yaptığı konuşmada yöre buluşmalarında sergilenen birlik ve beraberlik tablosunun sadece Giresunluların değil, tüm ülkenin bir arada olduğunu gösterdiğini belirterek derneklere teşekkür etti.

GÜNDEM Beykoz’un bugünü geleceğe yansıyor