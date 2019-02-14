İstanbul Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.

Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda çıkarıldı.

FOTOĞRAF 9 Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü. Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti. İstanbul Beykoz'da duvar çöktü Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.



