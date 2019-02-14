İstanbul Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.
- Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
- Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda çıkarıldı.