Gündem Beykozda istinat duvarı çöktü
İSTANBUL

İstanbul Beykoz'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Beykoz'da istinat duvarı çöktü

İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.

  • Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.

  • Araçlar, iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık üç saat süren çalışma sonucunda çıkarıldı.

İstanbul Beykoz'da duvar çöktü
FOTOĞRAF 9
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Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.
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Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü.
Title
Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğüne ait üç otomobil, enkaz altında kaldı.
Title
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti.
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Title
İstanbul Beykoz'da duvar çöktü
Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

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