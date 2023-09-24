Beykoz'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı

Başakşehir'de rampa çıktığı sırada geri geri kayan körüklü İETT otobüsünün yaptığı kaza sırasında içeride yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların savrulduğu, bir annenin de çocuğunun pusetini tutmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Öte yandan emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şoför Durmuş B'nin otobüs geriye doğru kayarken frene basmadığı tespit edildi.