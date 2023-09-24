Beykoz'da kontrolden çıkan hafif ticari araç kafeye daldı

İstanbul'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç bir işletmeye girdi.
Kaza, Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 BAM 018 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kafeye girdi.
Polis inceleme başlattı
Olayda yaralanan olmazken, kafede hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi edildi. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, hafif ticari araç çekici ile kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.