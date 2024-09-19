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Beykoz'da patlamamış el bombaları bulunmasına ilişkin 8 şüpheli tutuklandı

Beykoz'da patlamamış el bombaları bulunmasına ilişkin 8 şüpheli tutuklandı

07:2719/09/2024, Perşembe
AA
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Beykoz'da bulunan el bombalarıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edilmişti.
Beykoz'da bulunan el bombalarıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edilmişti.

İstanbul Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken, biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" ile "6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine muhalefet" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gözaltına alınan 1 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Eylül'de Beykoz'da TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürütmüştü.

Güvenlik güçleri, Şişli ve Şile'de düzenlediği operasyonda 9 şüpheliyi yakalamış, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirilmişti.

#Beykoz
#El bombası
#İstanbul
#TEM Otoyolu
#Kavacık

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