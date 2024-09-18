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Beykoz'da patlamamış el bombaları bulunmasına ilişkin 9 şüpheli yakalandı

Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış 2 el bombası bulunmasına ilişkin 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 2 çelik yelek ve çalıntı araç ele geçirildi.

15:59 - 18/09/2024 Çarşamba
AA
İstanbul Beykoz TEM Otoyolu'nda yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulunmuştu.
İstanbul Beykoz TEM Otoyolu'nda yol kenarında pimi çekilmemiş 2 el bombası bulunmuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de
Beykoz'da TEM Otoyolunun Kavacık bağlantısında yol kenarında 2 el bombası bulunmasına ilişkin ortak çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, olayla bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Şişli'de 3 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Devam eden çalışmalar sonucunda olayla
bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli ise Şile'de gerçekleşen operasyonla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ile çalıntı araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

#Beykoz
#el bombası
#İstanbul
#Kavacık
#operasyon
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