Beykoz'da seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi

"Bu yönüyle de sürecin takipçisiyiz. Benzer bir konu şu anda Gaziosmanpaşa'da yaşanıyor. Gaziosmanpaşa'da İlçe Seçim Kurulu, rakip siyasi partinin yaptığı itirazları kabul etti. Biz, kabul edilen itiraza yönelik İl Seçim Kuruluna itiraz ettik. Hem Beykoz'daki süreci hem Gaziosmanpaşa'daki süreci çok dikkatli bir biçimde takip ediyoruz."