Gündem Beykozda yıldırım düşen binada yangın çıktı
İSTANBUL

Beykoz'da yıldırım düşen binada yangın çıktı

İstanbul gece boyunca etkili olan sağanak yağışla beraber görülen şimşekler hayatı olumsuz etkiledi. Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Haber Merkezi AA
Beykozda yıldırım düşen binada yangın çıktı
İstanbul Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti.

Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
FOTOĞRAF 7
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
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Yeşilköy açıklarındaki gemiye düşen yıldırım böyle görüntülendi.
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İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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İstanbul Avrupa Yakasına düşen şimşekler geceyi aydınlattı.
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Avrupa yakasında görülen gök gürültülü sağanak yağış havayı aydınlattı. Başta TEM otoyolu olmak üzere birçok noktada trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
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Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.
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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası sahil kesimlerinde ve bazı ilçelerde başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi gündüze çevirdi. Yeşilköy açıklarındaki bir gemiye düşen yıldırım görüntülendi.
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