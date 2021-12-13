Beykoz’un bugünü geleceğe yansıyor ​

Beykoz’un tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak için Beykoz Belediyesi tarafından, ‘serbest’, ‘foto öykü’, ‘kurgu’ kategorilerinde gerçekleştirilen “Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması”nda ödüller sahiplerini buldu. Kavacık Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni öncesinde, ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışı yapıldı. Açılan sergiyi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın sanatseverlerle birlikte gezdi.

Fotoğraf sergisinin açılışının ardından dereceye giren yarışmacıların ödülleri takdim edilmek üzere salona geçildi. Düzenlenen törene, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Fotoğraf Vakfı yetkilileri ile fotoğraf ustalarının yer aldığı seçici kurul üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘GELECEĞE NOT DÜŞMÜŞ OLUYORUZ’

Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmada dereceye giren yarışmacılar toplamda 126 bin Türk Lirası ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu anlamlı yarışmaya katkı veren bütün fotoğraf sevdalılarını, fotoğraf sevenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugünden yarına kalacak olan bu fotoğraflar Beykoz’un bugününü geleceğe yansıtmış olacak. Bir kare fotoğraf, ciltler dolusu kitaplarda anlatılabilecek kadar şeyi anlatmış olabiliyor. Dolayısıyla geleceğe bir not düşmüş oluyoruz bu fotoğraflarla” dedi.

Serbest kategoride birincilik ödülü alan ve mansiyon, sergileme kategorilerinde sıralamaya giren Sebahattin Özveren, “Öncelikle bu organizasyonu yapan belediye başkanımızın fotoğraf sanatına çok büyük destekleri oluyor. Biz fotoğrafçıları motive edici bir tarafı olduğu için ve bu yarışmaları geleneksel hale getirdiği için Beykoz Belediyesi’ne ve Murat Aydın Başkan’a çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. Açılışın ve ödül törenin ardından İncesaz müzik grubu vatandaşlara müzik resitali verdi.