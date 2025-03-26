İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın yerine, Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, görevden uzaklaştırıldı.
Yaşananlar sonrasında Beylikdüzü Belediye Meclisi, bugün Başkanvekili belirlemek üzere toplandı. Beylikdüzü Belediye Meclisi üyeleri, 24 oy ile Önder Serkan Çebi'yi Başkanvekili seçti.
Serkan Çebi kimdir?
Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.
Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Önder Serkan Çebi, 2013 yılından bu yana avukatlık yapıyor.