İmamoğlu çabuk unutuldu: Mansur Yavaş adaylık sinyali verdi

İBBye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Terör suçundan ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

İBBye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Terör suçundan ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Ankara'da son dönemi olduğunu söyleyen Yavaş "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı istediği bilinen ancak ön seçime katılmayan Yavaş, anket sonuçlarına göre adayın belirlenmesini istiyordu. Yavaş'ın, İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'da son dönemi olduğunu söylemesi, adaylık sinyali olarak yorumlanıyor.