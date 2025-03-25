İmamoğlu çabuk unutuldu: Mansur Yavaş adaylık sinyali verdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan adaylık sinyali gibi açıklama geldi. CHP yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ederken Yavaş ise "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyorum." dedi. Yavaş'ın açıklaması aday olacağı yönünde yorumlara neden oldu.
26 Mart Çarşamba günü İBB Meclisi, Başkan Vekilini seçecek.
Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
"Görevi bırakmayı düşünüyoruz"
Ankara'da son dönemi olduğunu söyleyen Yavaş "İkinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine" diye konuştu.
Adaylık sinyali mi?
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı istediği bilinen ancak ön seçime katılmayan Yavaş, anket sonuçlarına göre adayın belirlenmesini istiyordu. Yavaş'ın, İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'da son dönemi olduğunu söylemesi, adaylık sinyali olarak yorumlanıyor.