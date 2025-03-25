İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanırken terör örgütüne yardım etme suçundan ise tutuksuz yargılanacak. İstanbul Başsavcılığı tarafından alınan karara göre Kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım etme suçundan 'tutuksuz' yargılanacağı için İBB’ye kayyum atanmayacak. Ayrıca İBB Başkan Vekilliği için ilçe belediye başkanlarından bir ismin İBB Başkan Vekilliği için aday gösterilmesi Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 17. maddesine göre mümkün değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 17. maddesine dikkat çekti.

Bir çok basın mensubu arkadaşımız soruyor, buradan cevaplayayım. Belediye Kanunu'nun 45. maddesine göre,; bir büyükşehir belediye başkanının seçilmeye engel mahkumiyet kararının kesinleşmesi, istifa halinde yerine başkan seçilir, görevden uzaklaştırma, tutuklama hallerinde ise… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) March 25, 2025

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 17. maddesi ne diyor?

Madde 17- Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.

Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak, büyükşehir kapsamındaki ilçe (…)[24] belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları görevlerinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor klüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

İBB Başkanlığına Nuri Aslan vekalet ediyor

İmamoğlu İBB Özel Kalem Müdürlüğüne verdiği vekalet yazısında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Nuri Aslan ve Ekrem İmamoğlu

26 Mart'ta meclis toplanacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.

Konuşulan isimler

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen öne çıkan isimlerdendi.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 17. maddesine göre belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olması mümkün değil.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.



























