İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeyle birlikte, İBB meclisinde geçici başkanı belirlemek üzere başkan vekili seçimi yapılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ve İBB başkan vekili seçim tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.