İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde başkan vekili seçimi için hazırlıklar devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan vekili seçimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeyle birlikte, İBB meclisinde geçici başkanı belirlemek üzere başkan vekili seçimi yapılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ve İBB başkan vekili seçim tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.
İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.