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İBB meclisi başkan vekili seçimi 2025: İBB başkan vekili ne zaman seçilecek, kim olacak? İşte seçim tarihi

İBB meclisi başkan vekili seçimi 2025: İBB başkan vekili ne zaman seçilecek, kim olacak? İşte seçim tarihi

23:1524/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İBB başkan vekili seçimi çarşamba günü yapılacak
İBB başkan vekili seçimi çarşamba günü yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde başkan vekili seçimi için hazırlıklar devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan vekili seçimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmeyle birlikte, İBB meclisinde geçici başkanı belirlemek üzere başkan vekili seçimi yapılacağı açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ve İBB başkan vekili seçim tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.


İBB BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?


İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu.


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere;İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da
toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.



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