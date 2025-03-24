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CHP’ye kayyum atanır mı? Lütfü Savaş ve 2 isim mahkemeye başvurdu

CHP’ye kayyum atanır mı? Lütfü Savaş ve 2 isim mahkemeye başvurdu

14:4824/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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CHP'nin Olağanüstü Kurultayı haberi
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı haberi

CHP'de sular durulmak bilmiyor. CHP kurultayının iptali için eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 2 isim mahkemeye başvurdu. Genel Başkanı Özgür Özel, “Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" demişti. Peki CHP’ye kayyum atanır mı? CHP’ye kayyum ataması olursa ne olacak süreç nasıl işleyecek, Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Peki CHP’ye kayyum atanır mı?

CHP’ye kayyum atanır mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıkladı. Özel, "Partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" dedi. CHP'nin 6 Nisan'da yapacağı olağanüstü kurultay konusunda kritik bir gelişme yaşandı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ında, "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 Mart'ta, Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu. CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir, o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir," dedi. Eski genel başkan, Şaibe şüphesi olup olmadığı sorusuna ise "Benim elimde bir şey yok" yanıtını verdi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın "şaibeli kurultay" iddiasına yanıt veremeyenlerin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine girmemesi gerektiğini savunarak, parti yönetimine, "Bu iddiayı ya meydan okuyarak reddedin, ya da o koltukta oturmayın" çağrısı yaptı.

CHP’ye kayyum ataması olursa ne olacak süreç nasıl işleyecek, Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası kayyum kararı çıkarsa genel başkan, yönetimi ve delegeler de dahil tüm kurultay kararlarıyla birlikte iptal edilmiş olunacak. Kongre iptal olduğundan eski yönetim yani Kılıçdaroğlu yönetimi göreve gelecek. Göreve gelen yönetim, tüzük gereği karar alındıktan sonra 45 gün içinde partiyi kongreye götürecek.


#CHP
#Kayyum
#CHP kongresi

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