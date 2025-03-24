CHP'de olağanüstü kurultay kararına iptal başvurusu

Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'de olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldıklarını açıklamıştı.





İptal başvurusu yapıldı





CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için CHP'li Lütfü Savaş ve 2 kişi iptal başvurusunda bulundu.





Ne olmuştu?





Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti.





CHP'de "şaibeli kurultay" sonrası CHP'li isimler çanta çanta dolar verildiği, bazılarına makam ya da iş vaatleri yapıldığı iddiaları, kurultaya tanıklık eden CHP'li isimler tarafından gündeme getirildi. Bu iddialar sonrası Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı.





Savaş, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına geçtiğimiz haftalarda yaklaşık 2 saat ifade verdi. Savaş, CHP'nin 38. Olağan Kuruluna ilişkin yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulunmuştu.







