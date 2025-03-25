Kurultay davasında Özel’i sarsacak yeni detay: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönebilir

CHP içindeki gerilimde, kurultay konusu ön plana çıktı. Parti üyeleri, 4-5 Kasım tarihlerindeki kurultayın iptali için mahkemeye sundukları dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken bir ayrıntıyı gündeme taşıdı.
Para Kulesi skandalını ifşa eden ve İmamoğlu’nun yolsuzluk ile terör suçlarına dair ihbarlarını savcılığa ileten muhalif CHP’li isimler, parti içindeki şaibeli kurultay sürecini de gündeme taşımaya devam ediyor. Delegelere yüksek miktarda para verilerek seçim sonuçlarının manipüle edildiği yönündeki itirazlar, CHP’de kayyum atanması ihtimalini gündeme getirdi. Bu süreçte, Özgür Özel’in “baskın kurultay” önerisine karşı da ciddi bir karşıtlık oluşmuş durumda.
Özel’in hamlesini boşa düşürme adımı
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile kurultayda para trafiği döndüğünü iddia eden delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan, CHP’nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu.
Mahkemeye sunulan dilekçede, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayında ciddi hukuksuzluklar yaşandığı iddia edilerek, bu süreçte seçim usullerine aykırı hareket edildiği vurgulandı. Bu nedenle 4-5 Kasım Kurultayı’nın iptali istenirken, parti içi seçimlerin yenilenmesi gerektiği ifade edildi.
Dava dilekçesinde, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetiminin yetkisinin hukuken tartışmalı olduğu savunuldu.
"Kılıçdaroğlu ve arkadaşları göreve iade edilmeli"
Dilekçenin en çarpıcı bölümünü, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesiyle ilgili kısım oluşturdu.
Mahkemeye sunulan dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayın “mutlak butlanla sakatlanmış olduğu” ve “yok hükmünde” sayılması gerektiği savunularak, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve kurultay öncesi görevde bulunan Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yeniden göreve iade edilmesi gerektiği öne sürüldü.