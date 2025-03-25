Kurultay davasında Özel’i sarsacak yeni detay: Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri dönebilir

"Önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, nihai olarak verilecek iptal kararı kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerine iadesine karar verilmesini talep ediyoruz."