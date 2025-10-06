Beylikdüzü'nde fabrika yangını: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
#İstanbul
#fabrika
#yangın
