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Beylikdüzü’nde karavan işgali

Neslihan Önder
04:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 06:23 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Karavanlar
Karavanlar

İstanbul'da karavan sorunu büyüyor. Büyükçekmece sahilden zabıtalar eşliğinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki sahile getirilen 100’e yakın karavan, bölgede yaşayanları illallah ettirdi. Mayıs ayından bu yana sahil şeridine karavanlar parklara kira vermemek için konumlanan karavanların gürültü, çevre kirliliği, park yeri işgali ve gece saatlerinde yaşanan alkol ve madde kullanımı şikayetleri Dereağzı Mahalle Muhtarı Ahmet Topal’ı harekete geçirdi. Yetkililere defalarca şikayette bulunan Topal, henüz bir sonuç elde edemedi.


KARAVANLARDA NELER DÖNÜYOR?

Karavanların kaldırılması konusunda çok fazla şikayet olduğunu aktaran Topal, "Karavanlar ilk geldiğinde 20 gün durup, gideceklerini söylediler ama 4 ayı aşkın süredir buradalar. Ne bir kira ne de işgaliye bedeli ödüyorlar. En çok şikayet aldığımız konu, burada gece saat 2'lere 3'lere kadar eğlenceler, müzikler olduğu yönünde. Ve etraf zaten karanlık olduğu için burada aşırı bir ses oluyor. İnsanlar gönül rahatlığıyla akşam bu sahilde yürüyemez oldu. Çünkü alkol alıyorlar, birbirlerine bağırıyorlar, hakaretler havada uçuşuyor" diye konuştu.


#Beylikdüzü
#karavan
#işgal
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