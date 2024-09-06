Beylikdüzü’nde karavan işgali

Karavanların kaldırılması konusunda çok fazla şikayet olduğunu aktaran Topal, "Karavanlar ilk geldiğinde 20 gün durup, gideceklerini söylediler ama 4 ayı aşkın süredir buradalar. Ne bir kira ne de işgaliye bedeli ödüyorlar. En çok şikayet aldığımız konu, burada gece saat 2'lere 3'lere kadar eğlenceler, müzikler olduğu yönünde. Ve etraf zaten karanlık olduğu için burada aşırı bir ses oluyor. İnsanlar gönül rahatlığıyla akşam bu sahilde yürüyemez oldu. Çünkü alkol alıyorlar, birbirlerine bağırıyorlar, hakaretler havada uçuşuyor" diye konuştu.