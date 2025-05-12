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Beylikdüzü'ndeki kazada bir kişi hayatını kaybetmişti: Metrobüs şoförü tutuklandı

Beylikdüzü'ndeki kazada bir kişi hayatını kaybetmişti: Metrobüs şoförü tutuklandı

21:1012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
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Beylikdüzü'nde ölümlü metrobüs kazasına ilişkin soruşturmada şoför hakkında karar verildi.
Beylikdüzü'nde ölümlü metrobüs kazasına ilişkin soruşturmada şoför hakkında karar verildi.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz gün bir metrobüsün öndeki metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaza ile ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi.

Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şoför tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. hakim karşısına çıktı.

Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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