Beylikdüzü'ndeki kazada bir kişi hayatını kaybetmişti: Metrobüs şoförü tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.