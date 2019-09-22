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İSTANBUL

Beyoğlu Belediye Başkanı gençlerle Haliç'te kulaç attı

Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu Belediyesi, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu’nun da katıldığı etkinlikte Yıldız,"Avrupa Hareketlilik Haftası’nda milli yüzücülerimiz ile hep birlikte hem bu hareketlilik gününü anmak, hem de Haliç'te yüzülebileceğini, İstanbul'a Türkiye’ye, dünyaya göstermek için ben de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bugün Haliç'te yüzeceğim” dedi.

Haber Merkezi DHA
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu Belediyesi, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu’nun da katıldığı etkinlikte Yıldız, gençlerle birlikte bir süre yürüyüş yaptı ardından da Haliç'te yüzdü.

  • Sütlüce’de bulunan Miniatürk alanında başlayan etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş , Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlik kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliğe katılanlarla birlikte Miniatürk alanından Hasköy’deki Beyoğlu Yelken Okulu’na yürüdü.

Haliç'te yüzülebileceğini göstermek için yüzeceğim

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “Bugün Avrupa Hareketlilik günü. Sabah Sütlüce’de başlayan yürüyüşümüz Beyoğlu Hasköy’de bitti. Aramızda çok değerli milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu kardeşimiz de var. Burada tarihi bir anı yaşayacağız.

  • 1994 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu millete, İstanbul'a dünyanın incisi kabul edilen boğazın yanında “Golden Horn” diye bilinen altın boynuz Haliç’i yüzülebilir bir şekilde bu ülkenin gençlerine, çocuklarına emanet olarak miras olarak bıraktı.

Biz de Avrupa Hareketlilik Haftası’nda milli yüzücülerimiz ile hep birlikte hem bu hareketlilik gününü anmak, hem de Haliç'te yüzülebileceğini, İstanbul'a Türkiye’ye, dünyaya göstermek için ben de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bugün Haliç'te yüzeceğim” dedi.

Başkan Yıldız Haliç'te kulaç attı

Konuşmanın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliğe katılan yüzücülerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız daha sonra yüzücülerle birlikte Haliç'e atlayarak bir süre yüzdü. Etkinliğe katılan sporcular Balat Sahil’inden tekrar Hasköy Sahili’ne geldi.

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