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İSTANBUL

Beyoğlu Kademe atladı

Albayrak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kademe Atık Teknolojileri’nin ürettiği yol süpürme aracına Beyoğlu Belediyesi talip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlu Belediyesi farklı ebatlarda 12 yol süpürme aracı satın aldı.
Beyoğlu Belediyesi farklı ebatlarda 12 yol süpürme aracı satın aldı.

Yüzde 96 oranında yerli ve milli imkanlarla üretilen aracı bizzat Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız test etti. Başkan Yıldız’ın test sürüşüne, Albayrak ailesinden Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Muhammed Albayrak eşlik ederken, Başkan Yıldız’a aracın özelliklerini Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik aktardı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız test etti.

'MUTLULUKLA PAYLAŞACAĞIZ'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız test sürüşü sırasında önemli bir çağrıda bulundu. Tüm belediyeleri yerli ve milli duruş göstermeye davet eden Başkan Yıldız, “En güzel yanı bütün üretim aşamalarının yüzde 96’lık oranla yerli ve milli olması. Belediye olarak önümüzdeki dönemde yüzde 100 yerli ve milli bir şekilde Beyoğlu’na hizmet verecek olmasını mutlulukla Albayrak ailesiyle beraber paylaşacağız” dedi.

Başkan Yıldız, aracın üretim aşamalarına dikkat çekerek, “Motorun aksamından, ARGE’sinden montajına kadar yerli ve milli olması çok önemli. Biz Beyoğlu Belediyesi olarak dar sokaklarımızı temizlemek için küçük ebatlı araçlardan da satın aldık” dedi. Beyoğlu Belediyesi farklı ebatlarda 12 yol süpürme aracı satın aldı.

İthal araç bağımlılığı son bulacak

  • Türkiye’nin temizlik alanındaki ithal araçlara bağımlılığını sıfıra indirmeyi amaçlayan yol süpürme aracının sergilediği yüksek performans göz dolduruyor. En dar sokaklara bile girebilme kabiliyeti olan aracın, maliyeti yarı yarıya düşürmesi de dikkat çekiyor.

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