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İSTANBUL

​Beyoğlu Türkiye’nin vizyonu - İstanbul yerel haberleri

Beyoğlu Türkiye’nin vizyonu

Beyoğlu’nda faaliyete başlayan İstiklal Eczanesi’nin açılışını gerçekleştiren Başkan Demircan, “Beyoğlu, 50 bin yatağı, 19 bin esnafı ve İstiklal Caddesi’nin liderliği ile İstanbul’un ve Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’nin kalbi Beyoğlu son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte cazibesini daha da artırdı.
​Türkiye’nin kalbi Beyoğlu son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte cazibesini daha da artırdı.

Türkiye’nin kalbi Beyoğlu son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte cazibesini daha da artırdı. İlçedeki en büyük gelişme ise, geçtiğimiz yıl “dükkanlar kapanıyor” denilerek olumsuz bir hava oluşturulmaya çalışılan İstiklal Caddesinde yaşanıyor. Altyapı, Üstyapı çalışmaları ve Çevre Düzenlemesinin yanı sıra Nostaljik Tramvay Raylarının yenilendiği caddede her geçen gün yeni bir işletme hayat buluyor. İstiklal Caddesi üzerinde son olarak faaliyete başlayan İstiklal Eczanesi’nin açılışını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nun turizm ekonomisiyle Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ettiğini söyledi.

YATIRIMCILAR İNANIYOR

Demircan, “Özellikle de Taksim de cadde ve sokaklarımız gece gündüz dolu. Bizi mutlu eden en önemli şey ise ana cadde üzerinde olduğu kadar ara sokaklarda da yeni yeni yatırımların, yeni yeni heyecanların var olması. Bu trend Beyoğlu’na bakış açısının ne kadar güzel olduğunu göstermesi açısından kıymetli. Bugün de bir genç yatırımcımız daha tercihini İstiklal Caddesinden yana yaptı. Çünkü Beyoğlu’na ve geleceğine inanıyor, çünkü Beyoğlu her zaman hareketli ve dinamik bir yer.”dedi.

NOSTALJİK HAVASI VAR

Başkan Demircan açılışta yaptığı konuşmasında, Beyoğlu’nda bir yıl evvel yapılan ‘dükkanlar kapandı, işler kötüye gidiyor’ yaygarasının boşa çıktığını belirterek “Beyoğlu, 50 bin yatağı, 19 bin esnafı ve İstiklal Caddesi’nin liderliği ile İstanbul’un ve Türkiye’nin vizyonu olmaya devam ediyor. Ekonomimiz turizm üzerinden kendisini İstanbul’da hissettiriyor.” dedi.

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