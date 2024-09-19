Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

İstanbul Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi. Ekiplerin alev alev yanan binaya müdahalesi sürüyor.
İstanbul Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Binadan alevler yükselirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi.