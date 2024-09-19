EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın: Alevlerle mücadele sürüyor

09:2619/09/2024, Thursday
G: 19/09/2024, Thursday
DHA
Sonraki haber
Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi.
Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi.

İstanbul Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi. Ekiplerin alev alev yanan binaya müdahalesi sürüyor.

İstanbul Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.


Binadan alevler yükselirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Binanın birinci katı alevlere teslim oldu ve yola doğru devrildi.






#İstanbul
#Beyoğlu
#yangın

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'te! 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?