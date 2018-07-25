Gündem Beyoğlunda 7 bina mühürlendi
İSTANBUL

İstanbul Beyoğlu'nda 7 bina mühürlendi - Son dakika haber

Beyoğlu'nda 7 bina mühürlendi

İstanbul Beyoğlu'nda dün bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı bölgede 7 bina daha tedbir amacıyla mühürlendi. Çökmenin nedeni konusunda teknik inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Beyoğlu’nda bir bina dün çökmüştü. Enkaz yeri havadan görüntülendi.
Beyoğlu’nda bir bina dün çökmüştü. Enkaz yeri havadan görüntülendi.

Beyoğlu'nda dün bir apartmanın çökmesine neden olan toprak kaymasının yaşandığı bölgede 7 bina daha tedbir amacıyla mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, toprak kayması ve çökmenin meydana geliş nedeninin araştırılması konusunda teknik inceleme başlatıldı. Teknik incelemenin ardından rapor hazırlanacağı ve ihmalin olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi. Bölgedeki toprak kaymasının da 2 gün boyunca izleneceği belirtildi.

Tedbir amacıyla mühürlenen bina sayısının 7'ye ulaştığı kaydedildi. Evlerinden ayrılmak durumunda kalan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Beyoğlu Belediyesince karşılandığı ifade edildi.

Bu arada riskli binaların bulunduğu iki sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Öte yandan toprak altında kalan iş makinesinin çıkarılması için incelemelerin tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

Dün Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, boşaltılan bina yaklaşık 2 saat sonra çökmüştü.

Beyoğlu'ndaki kayan 4 katlı bina çöktü
GÜNDEM
Beyoğlu'ndaki kayan 4 katlı bina çöktü

Beyoğlu'ndaki bina böyle çöktü!
OYNAT 00:44
Beyoğlu'ndaki bina böyle çöktü!
Beyoğlu Sütlüce'deki 4 katlı binanın çökme anı saniye saniye görüntülendi.
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