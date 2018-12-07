Gündem Beyoğlunda metruk binada yangın 2 ölü
İSTANBUL

Beyoğlu'nda metruk binada yangın: 2 ölü

Beyoğlu'nda metruk binada yangın: 2 ölü

Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA
Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.


İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta saat 08.15 sıralarında yangın meydana geldi. 3 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Cansız bedenlerkesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

  • İtfaiye ekipleri, bir oda içerisinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi. Polis, üzerilerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin,ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu'ndaki yangında 2 kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Olay, Fındıklı Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Fındıklı Yokuşu Sokak'ta saat 08.15 sıralarında meydana geldi. 3 katlı metruk binanın giriş katında alevler yükseldiğini fark eden sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Title
İtfaiye ekipleri, bir oda içerisinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, soğutma çalışması sırasında iki kişinin yanmış cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.
Title
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Title
Polis, üzerlerinden kimlikleri çıkmayan kişilerin, ısınmak için ateş yaktıkları ve uyurken dumandan etkilenerek boğulmuş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.
Title
Yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için iki ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Title
.
Title
Beyoğlu'ndaki yangında 2 kişi hayatını kaybetti
Title
.
Title
.
Beyoğlu'ndaki yangında 2 kişi hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, iki kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerlerinden kimlikleri çıkmayan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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