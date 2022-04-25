Beyoğlu’nda yetim çocuklar sevindirildi

İstanbul Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market ihtiyaç sahibi ailelerin umudu olmaya devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Sosyal Market, bu bayramda da çocukların yüzünü güldürdü. İlçede yaşayan 300 yetim çocuğun bayramlık giysileri Sosyal Market tarafından karşılandı. Yakınlarıyla birlikte Sosyal Markete gelen çocuklar bayramlık elbise ve ayakkabılarını raflardan kendileri beğenerek seçti. Çocuklara bayramlıklarını Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız dağıttı. Çocuklarla sohbet eden Yıldız ayrıca kendilerine bayramlık çikolata, lokum ve kurabiye de hediye etti.

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