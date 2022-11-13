Gündem Beyoğlundaki patlamaya ilişkin yayın yasağı
İSTANBUL

Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin yayın yasağı

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili görsel, işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

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Haber Merkezi AA
Beyoğlundaki patlamaya ilişkin yayın yasağı
​Beyoğlu'ndaki patlama.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstiklal Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen ve yaralıların olduğu patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 5 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.

  • Ayrıca, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, patlamayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

RTÜK'TEN ÖNEMLİ UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de yaptığı açıklamada "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." ifadelerini kullandı.

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