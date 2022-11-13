Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin yayın yasağı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, ''An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır'' dedi.