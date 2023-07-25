|
Gündem

Beyoğlu’ndan ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’

Geri dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı.

04:00 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Beyoğlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Beyoğlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Beyoğlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla “Beyoğlu İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hayata geçiriyor. Bilim Beyoğlu’nda düzenlenen Beyoğlu İklim Değişikliği Eylem Planı Toplantısı’nda şehrin güçlü ve zayıf yönleri, tehditler ve fırsatlar değerlendirilerek atılabilecek adımlar tüm detaylarıyla ele alındı. Toplantı sonrası hazırlanan tutanakta; Sabit Enerji, Atık ve Ulaşım olmak üzere üç çalışma alanına ayrılan eylem planı kapsamında yapılabilecek çalışmalar bir bir sıralandı.



#Beyoğlu Belediyesi
#geri dönüşüm
#Sıfır Atık
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama