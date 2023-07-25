Beyoğlu’ndan ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’

Beyoğlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla “Beyoğlu İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hayata geçiriyor. Bilim Beyoğlu’nda düzenlenen Beyoğlu İklim Değişikliği Eylem Planı Toplantısı’nda şehrin güçlü ve zayıf yönleri, tehditler ve fırsatlar değerlendirilerek atılabilecek adımlar tüm detaylarıyla ele alındı. Toplantı sonrası hazırlanan tutanakta; Sabit Enerji, Atık ve Ulaşım olmak üzere üç çalışma alanına ayrılan eylem planı kapsamında yapılabilecek çalışmalar bir bir sıralandı.