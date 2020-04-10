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ANKARA

Beypazarı'nda çilek mevsimi

Beypazarı’nda tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, kazanç ve istihdamı arttırmak amacıyla projeler geliştiren Beypazarı Belediyesi oluşturduğu örnek meyve bahçesi, fidanlık ve seralarla üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesini sağlıyor. Bu kapsamda meyve bahçesinde yaz aylarının gözde meyvesi olan çilek üretimi de kısa zaman içerisinde başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beypazarı Belediyesi oluşturduğu örnek meyve bahçesi, fidanlık ve seralarla üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesini sağlıyor.
Beypazarı Belediyesi oluşturduğu örnek meyve bahçesi, fidanlık ve seralarla üreticilerin uygulamalı olarak bilgi edinmesini sağlıyor.

Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde bulunan ve hazırlık çalışmaları tamamlanan 4000 m2’lik alanda çilek fideleri toprakla buluştu. Ürünün yetiştirme süresi göz önünde bulundurulduğunda kısa zaman içerisinde meyve vermesi beklenen çilek fideleri ile ürün çeşitliliği artırılarak ilçede tarımla uğraşan vatandaşların uygulamalı olarak bilgi edinmesi ve özendirilmesi hedefleniyor.

Beypazarı Belediyesi Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde bulunan ve hazırlık çalışmaları tamamlanan 4000 m2’lik alanda çilek fideleri toprakla buluştu.

Ayrıca kompleks içerisinde, ilçede üzüm yetiştiriciliğine teşvik etmek, üreticilere destek olmak için bir üzüm bağının da yer aldığı, 1300 adet yarı bodur elma ve deveci armudu, 750 adet tam bodur elma, 500 adet üzüm, 300 adet kiraz, şeftali, kayısı, dut çeşitleri, zerdali, 200 adet badem, 60 adet ceviz, böğürtlen, ahududu, yabanmersini, hünnap, vişne, incir, muşmula, Trabzon hurması, kestane, nar, zeytin çeşitleri, ahlat, ıhlamur, fındık ve ayva çeşitleri bulunuyor.

Beypazarı'nda çilek fideleri toprakla buluştu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İlçemizin kalkınması ve gelişmesindeki en büyük etken tarım sektöründeki çeşitlilik ve üretimdir. Biz de buradan yola çıkarak ilçemizdeki ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan hemşehrilerimize öncülük etmek adına 120 dönümlük bir meyve bahçesi ve sera kompleksi kurduk. Bu alanda ülkemizin farklı noktalarında yetişen meyve ağaçlarının denemesini gerçekleştirdik ve bunda da başarılı olduk. Şimdi de bahçemizde hazırladığımız 4000 m2’lik alanda çilek yetiştirmeye başlıyoruz. Topraklarımızın verimliliği ile çilek yetiştiriciliğinde de başarılı olarak ilçe çiftçilerimizi örnek olmak istiyoruz’ dedi.

Çilek üretiminin ilçede yaygınlaşması amaçlanıyor.
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