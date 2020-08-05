Beyrut'ta patlama: Türkiye'den yardım Sağlık Bakanı Koca Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü: Türk uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Beyrut'ta gerçekleşen korkunç patlama dolayısıyla Lübnanlı mevkidaşı Hamad Hasan ile telefonda görüştü. Koca, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yaralıların tedavisi için 20 kişilik uzman hekim ekibinin Lübnan'a hareket ettiğini belirtti. Paylaşımda görüşmeyle ile başka ilgili detaylar da aktarıldı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 20:05 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 20:50 Yeni Şafak