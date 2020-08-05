Sağlık Bakanı Koca Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü: Türk uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gerçekleşen şiddetli patlama sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.
- Türkiye sürecin başından bu yana Lübnan ile iletişim içerisinde. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Lübnan ile ilgili temasına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, Lübnanlı mevkidaşı Dr. Hamad Hasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.
Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor
- "Beyrut’taki patlama nedeniyle Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan’la telefon görüşmesi yaptık. AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım göndereceğimizi, yaralıların tedavisi içinse 20 kişilik uzman hekim ekibimizin bugün Lübnan’a hareket edeceğini belirttik."