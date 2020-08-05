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ANKARA

Beyrut'ta patlama: Türkiye'den yardım

Sağlık Bakanı Koca Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü: Türk uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Beyrut'ta gerçekleşen korkunç patlama dolayısıyla Lübnanlı mevkidaşı Hamad Hasan ile telefonda görüştü. Koca, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, yaralıların tedavisi için 20 kişilik uzman hekim ekibinin Lübnan'a hareket ettiğini belirtti. Paylaşımda görüşmeyle ile başka ilgili detaylar da aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün gerçekleşen şiddetli patlama sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.

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Koca, Lübnanlı mevkidaşı Dr. Hamad Hasan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Bakan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Uzman hekim ekibi Lübnan'a gidiyor

  • "Beyrut’taki patlama nedeniyle Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan’la telefon görüşmesi yaptık. AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım göndereceğimizi, yaralıların tedavisi içinse 20 kişilik uzman hekim ekibimizin bugün Lübnan’a hareket edeceğini belirttik."

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