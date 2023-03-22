Biblosuna da sipariş yağıyor

Togg ve Devrim otomobilinin biblosu.
Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı aracı Togg’un ön siparişe sunulmasıyla, Eskişehir’de camdan çeşitli Togg bibloları yapan ustaların işleri yoğunlaştı. Odunpazarı ilçesinde cam figürler yapan Ahmet Geçili, artan talepler nedeniyle kol gücünün yetersiz kaldığını ve bir CNC makinesi almak zorunda kaldıklarını söyledi.
TAMAMEN EL İŞİ
Togg’un ön siparişe sunulmasının ardından bu aracın camdan biblolarına ilginin artırdığını belirten Geçili, “Siparişlerimizi sıraya sokmaya mecbur kaldık. Artan taleplerden dolayı kol gücümüz camları kesmeye yetmemeye başladı. Bu nedenle bir CNC makinesi aldık. Bu makine elmasla yaptığımız çizimi birebir yapıyor ama geri kalan tüm işçilik bize ait. Biz Togg’un ilk çıkan modelini yapıyoruz ama taleplere göre diğer modellerin de yapımına başlayacağız” diye konuştu.