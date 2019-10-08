Bıçaklayıp ölmesini bekledi

On yıllık eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Kayseri’de yaşayan Cevahir Çay (30) mahkemeye başvurarak kendisine şiddet uygulayan eşi Mustafa Çay (35) hakkında 1 hafta evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Evin önünde beklemeye başlayan adam, eşi otobüs durağına geldiğinde kendisiyle konuşmak istedi. Kadının bu talebini reddetmesiyle bıçağına sarılan cani, Cevahir Çay’ı karın bölgesinden defalarca bıçakladı.
KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI
Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis Mustafa Çay’ı etkisiz hale getirdi. Cani adam Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, talihsiz kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis vahşi olayla ilgili soruşturma başlattı.