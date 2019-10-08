Bıçaklayıp ölmesini bekledi

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Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre, ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak; bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek.