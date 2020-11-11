Biden’a tebrik Trump’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden’a ABD Başkanı seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı gönderdi. “Sayın Seçilmiş Başkan” hitabıyla başlayan mesajda şu ifadelere yer verildi:
KÖKLÜ TEMELLERE DAYANAN STRATEJİK İLİŞKİ
Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır.
YAKIN ÇALIŞMA HUSUSUNDA KARARLIYIZ
Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum.
TRUMP’A TEŞEKKÜR
- Erdoğan ABD Başkanı Trump’a da bir mektup göndererek başkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalara teşekkür etti. Mektupta şu ifadelere yer verildi: Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.