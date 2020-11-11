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Biden’a tebrik Trump’a teşekkür

Biden’a tebrik Trump’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin yeni başkanı seçilen Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Mesajda, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerekliliği vurgulandı. ABD Başkanı Trump’a da bir mektup gönderen Erdoğan, görevi süresince ikili ilişkilerin güçlenmesine yaptığı katkı için teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Joe Biden
Joe Biden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden’a ABD Başkanı seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı gönderdi. “Sayın Seçilmiş Başkan” hitabıyla başlayan mesajda şu ifadelere yer verildi:

KÖKLÜ TEMELLERE DAYANAN STRATEJİK İLİŞKİ

Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır.

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YAKIN ÇALIŞMA HUSUSUNDA KARARLIYIZ

Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum.

ABD'nin yeni başkanı Biden
DÜNYA
ABD'nin yeni başkanı Biden

TRUMP’A TEŞEKKÜR

  • Erdoğan ABD Başkanı Trump’a da bir mektup göndererek başkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için yaptığı çalışmalara teşekkür etti. Mektupta şu ifadelere yer verildi: Resmî seçim sonuçları ne şekilde tecelli ederse etsin, son dört yıllık Başkanlık döneminizde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak çıkar ve değerlerimiz temelinde gelişmesi için ortaya koyduğunuz samimi ve kararlı vizyon için teşekkür ederim.

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