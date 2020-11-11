Biden’a tebrik Trump’a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden’a ABD Başkanı seçilmesinden dolayı bir tebrik mesajı gönderdi. “Sayın Seçilmiş Başkan” hitabıyla başlayan mesajda şu ifadelere yer verildi:

KÖKLÜ TEMELLERE DAYANAN STRATEJİK İLİŞKİ

Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır.

DÜNYA Çin ve Rusya Biden’ı tebrik etmeyecek

YAKIN ÇALIŞMA HUSUSUNDA KARARLIYIZ

Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum.

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DÜNYA ABD'nin yeni başkanı Biden

TRUMP’A TEŞEKKÜR